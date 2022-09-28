2,4 тысячи килограмм героина. Такую массу наркотика обнаружили на рыболовном судне военные подразделений ВМС США и Саудовской Аравии. Совместно они провели крупнейшую в этом году на Ближнем Востоке антинаркотическую операцию – сообщает РИА “Новости”.

Уточняется, что общая стоимость наркотиков, найденных на судне, составляет более 80 миллионов долларов. В операции участвовал катер быстрого реагирования береговой охраны США, объединённые военно-морские силы двух стран оказывали ему содействие.

Куда отбуксировали рыболовное судно, сколько человек было на его борту и других подробностей антинаркотической операции в официальных источниках не приводится. Отмечается лишь, что судно наркоторговцев было захвачено в международных водах Оманского залива.