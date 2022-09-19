Американские боевые системы M142 HIMARS не способны решать масштабные задачи. По сути, они не могут называться реактивными системами залпового огня, так как не имеют главного преимущества, которым обладают российские РСЗО «Смерч», «Град» и «Ураган», рассказали эксперты портала «Военное обозрение».

Они пояснили, что «классические» РСЗО созданы специально для того, чтобы массированными залпами накрывать большую территорию и наносить противнику максимально возможный ущерб. HIMARS же наводится непосредственно на цель, но даже ей не наносит серьезного вреда даже с нескольких выстрелов.

Авторы также отметили, что если HIMARS будет применяться в качестве обычной РСЗО и стрелять реактивными снарядами, дальность поражения цели составит всего 30 километров, что чрезвычайно мало. Поэтому американская система просто не в состоянии конкурировать с «Градами», «Смерчами» и «Ураганами».