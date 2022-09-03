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Азербайджан занимает свою собственную нишу на газовом рынке и не собирается конкурировать с Россией, заявил глава государства Ильхам Алиев. В интервью итальянскому изданию Il Sole 24 Ore он также сообщил, что такой цели у Баку не было никогда.

«Хочу отметить один важный момент, что мы ни раньше, ни сейчас не ставили целью конкурировать с российским газом на рынке Европы», — заявил президент Азербайджана.

Напомним, что Алиев и ранее высказывался в том духе, что Баку не планирует выходить на европейский газовый рынок и составлять конкуренцию России. По его словам, в настоящий момент Азербайджан занимается проектом увеличения в два раза пропускной способности газопровода TANAP, через который осуществляются поставки газа в Грузию, Турцию и Грецию.

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