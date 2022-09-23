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Российских военнослужащих, участвующих в СВО на Украине нельзя назвать расстроенными из-за неудач на Харьковском направлении. Напротив, сейчас их охватила жажда мести и появилось желание вернуть под свой контроль отбитые противником населенные пункты, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, мотивация у российских бойцов сейчас еще выше, чем в самом начале операции. Но своего пика она достигнет, когда в войска придет пополнение. Частичная мобилизация поможет решить те проблемы, с которыми подразделения столкнулись из-за превосходства противника в численности.

Кроме того, недавнее требование президента РФ Владимира Путина к оборонно-промышленному комплексу оказать помощь в поставках снаряжения и обмундирования на фронт, показывает военнослужащим, что глава государства не теряет связи с армией. Это также станет для них дополнительным стимулом, уверен аналитик.

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