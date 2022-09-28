Вашингтон, повторяющий мантры о «слабости России», мечтает разгромить ее и разграбить, однако сделать это не так просто. Президент РФ Владимир Путин уже предпринял меры, которые должны остановить беспрецедентную агрессию Запада во главе с США, заявил посол России в Ливане Александр Рудаков.

Он напомнил, что в своем выступлении 21 сентября Путин объявил мобилизацию, в рамках которой группировка войск на Украине увеличится на 300 тысяч человек.

Рудаков пояснил, что данное решение было принято совсем не просто так. НАТО в открытую проявляет агрессию против РФ, снабжая Украину оружием, стремясь не просто затянуть конфликт, но и ослабить Россию по его итогу. Однако Альянс несколько недооценивает возможности Москвы, что является главной его ошибкой.