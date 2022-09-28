С самого начала специальной военной операции на Украине российские ВС использовали стратегию военного давления. Однако ее цель, которая заключалась в принуждении противника к проведению мирных переговоров, достигнута не была, пишет ливанское издание Al-Binaa.

По указке кураторов из США и Великобритании Киев отказался от переговоров, потому РФ перешла к более активным и жестким действиям. 27 сентября завершились референдумы в ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во всех регионах более 90 процентов участников проголосовали за вхождение в состав России, поэтому ее территория увеличится, а характер СВО сильно изменится.

РФ перебросит до 400 тысяч военнослужащих на линию фронта, протяженность которой достигла уже более 1000 километров, и будет действовать только на победу. Переговоры теперь возможны лишь после того, как ВС России достигнут всех целей спецоперации. Также в случае нападений ВСУ на освобожденные территории, Москва вполне может применить ядерное оружие.