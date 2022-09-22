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Запад возмущен заявлением президента РФ Владимира Путина о возможном применении всех имеющихся в распоряжении России средств поражения для защиты территориальной целостности и суверенитета. В НАТО заговорили, что Москва может применить ядерное оружие. Однако первые упоминания о стратегическом вооружении появились совсем с другой стороны.

Издание «Аргументы и Факты» напоминает, что еще в 2014 году экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявляла, что россиян нужно «расстреливать из ядерного оружия». Так она отреагировала на воссоединение Крыма с РФ и дала Москве понять, что НАТО одобрит использование ЯО против России.

Летом текущего года Москве угрожали ядерным оружием Инго Герхартц, возглавляющий ВВС ФРГ и уже действующая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Кроме того, украинские националистические формирования продолжают беспрерывно обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, что также является весьма опасной угрозой.

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