После заявлений президента РФ Владимира Путина о присоединении освобожденных российской армией территорий и возможном использовании всех доступных средств поражения в случае угрозы суверенитету страны «коллективный Запад» растерялся. Он никак не может озвучить свою позицию по этому поводу.

В частности, страны Запада не способны сформировать единое мнение о своей реакции на возможное использование на Украине тактического ядерного оружия. Они, разумеется, не устают повторят, что ответят Москве тем же, однако никакой конкретики от них не исходит.

Французское информационное агентство AFP со ссылкой на экспертов отмечает, что применение тактического ядерного оружия является вполне реальным, если Киев станет серьезно угрожать Крыму и Донбассу, приграничным городам РФ и освобожденным территориям, которые после референдум войдут в состав РФ. Поэтому коллективному Западу стоило бы поторопиться с выработкой однозначной позиции.