Западные военные советники рекомендовали Киеву избрать такую стратегию в противостоянии с ВС РФ, которая оказалась катастрофичной для Украины. Об этом пишет издание American Conservative (AC) – передаёт “Русская весна”.

Стратегия заключатся в том, что территории в восточной части страны войска ВСУ защищали любой ценой. Удержание позиций, несмотря на потери, стало отличительным признаком действий украинской армии. В результате ВСУ практически обездвижили себя в городских районах, выстраивая оборону.

Со своей стороны армия России не оставляет неприятелю ни единого шанса, методично изолируя и уничтожая украинские военные подразделения, говорится в публикации.

На то, что ВСУ использует гражданскую инфраструктуру для создания укрепрайонов в городах, ранее обращали внимание иностранные наблюдатели. При этом отмечалось, что не всегда украинские военные занимаются эвакуацией мирных жителей, которых используют в качестве живого щита.