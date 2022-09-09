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Военному командованию США стоит понимать, что цена, которую оно готово заплатить за независимость Тайваня, может быть слишком высока. Противостояние Вашингтона и Пекина может обернуться “катастрофой”. Об этом заявил офицер армии США Брент Иствуд в статье для издания 19Fortyfive – передаёт РИА “Новости”.

Отношения между США и Китаем из-за Тайваня накалились в начале августа, когда спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетила столицу островного государства Тайбэй. Власти КНР считают Тайвань своей территорией, однако де-факто это независимое государство, и его принадлежность к Китаю теми же США признаётся лишь формально.

Иствуд отмечает, что в случае возможного военного конфликта Китай может нанести ракетные удары по американскому флоту, которые полностью уничтожат авианосную группу Соединённых Штатов в зоне боевых действий. Это станет “кошмаром для ВМС” страны.

При этом офицер в своём материале выразил надежду, что Вашингтон и Пекин смогут найти дипломатические механизмы урегулирования кризиса, чтобы не доводить дело до военного противостояния.

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