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Военные эксперты ранее предполагали, что контратака ВСУ на Херсон – это не более, чем отвлекающий маневр. Также они отмечали, что скорее всего Киев начнет наступление на Харьковском направлении. И оказались правы, пишет издание «Свободная пресса».

Авторы пояснили, что уже третьи сутки Киев продолжает наступление под Балаклеей. Также он пытается окружить Изюмскую группировку войск РФ, однако для этого у него не хватает сил.

Всего в наступлении на Балаклею участвует около 9 тысяч боевиков ВСУ и не менее двух сотен единиц бронетехники. Это не слишком много, если учитывать, что под Херсоном Киев задействовал около 20 тысяч военнослужащих, но так и не смог ничего добиться.

ВСУ рассчитывали на эффект неожиданности и, как выясняется сейчас, были очень близки к цели. Однако два подразделения Росгвардии, которые и сейчас продолжают биться с националистами, сорвали все планы Киева. Это уже признал и украинский Генштаб, который заявил, что операция была бы успешной, если бы не СОБР. Но как известно, история не терпит сослагательного наклонения.

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