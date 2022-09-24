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Польша безо всякого предварительного предупреждения отправила на Украину еще 24 танка. Боевые машины PT-91 Twardy и Т-72М1 уже пересекли границу, рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на жителей приграничных районов.

Эксперты отмечают, что Польша вроде бы не собиралась отправлять дополнительные танки в Киев. Однако поставка техники из США в Варшаву, а также сложности ВСУ с техникой все же изменили ее решение. Колонна из 24 боевых машин уже вошла на территорию Украины и в скором времени может оказаться на линии фронта.

Обращается внимание также на то, что поляки совершенно не таясь отправляют танки Киеву в дневное время и своим ходом. Ранее для переброски техники они использовали железнодорожные эшелоны, тщательно маскировали боевые машины, осуществляли их поставки глубокой ночью.

Эксперты сперва предположили, что танки уже побывали на Украине и отправлялись в Польшу для ремонта и обслуживания. Но позже выяснилось, что речь все же идет о новой технике, снятой с консервации.

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