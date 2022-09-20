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Два подразделения ВС РФ общей численностью в 20 человек в ходе выполнения боевой задачи столкнулись с отрядом ВСУ в 1000 боевиков. Несмотря на явное превосходство противника в численности российские бойцы смело вступили в бой.

Они пошли на хитрость и пока один взвод отвлекал силы националистов, другой наносил по ним сокрушительные удары. Российским бойцам удалось захватить в качестве трофея автоматический гранатомет натовского образца, который тут же бы пущен в ход.

В результате военнослужащие успешно отразили атаки националистического формирования и не сумели обойтись без потерь. Такие эпизоды показывают, что российские ВС воюют умением, а не числом и в случае необходимости могут вступить в неравный бой. Уровень их подготовки гораздо выше, поэтому враг даже крупными силами не может ничего сделать с двумя разведывательными взводами.

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