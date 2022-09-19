Беспилотные летательные аппараты (БЛПА) производства Ирана хоть и вызывают усмешку со стороны западных экспертов, однако они успешно применялись на Ближнем Востоке, а сейчас несут угрозу для подразделений ВСУ. Об этом говорится в материале офицера в отставке и военного эксперта Кэма Макмиллана для издания 19FortyFive – сообщает “Евразия Дэйли”.

Макмиллан отметил, что во время службы в рядах ВС США он занимался как раз вопросами противодействия иранским беспилотникам на Ближнем Востоке. Эксперт отметил, что тогда БЛПА могли летать незаметно для радаров и наносить точечные удары по американским базам, а также по объектам нефтедобывающей инфраструктуры союзников США. В Ираке иранские дроны и вовсе “не давали спать”, рассказал Макмиллан.

По данным западных СМИ, ВС РФ на Украине также применяют иранские беспилотники, поскольку российская военная промышленность не способна предоставить достаточного количество БЛПА. С российской стороны официальных комментариев по поводу иранских дронов не было. Макмиллан тем временем уверяет, что если на вооружении российской армии действительно есть дроны из Ирана, то ВСУ следует более тщательно выстраивать защиту от них.