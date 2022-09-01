Портал «Русская весна» показал на видео, как первая Славянская бригада крушит противника из ВСУ мощными артиллерийскими ударами. Снаряды, посылаемые точно в цель, разносят укрепрайоны националистических формирований, а также опорные и командные пункты.

Военные корреспонденты также рассказали, что военнослужащие НМ ДНР используют надежные гаубицы Д-20 советского образца, которые в отличие от западных артиллерийских орудий, имеющихся в распоряжении ВСУ, никогда не подводят и гарантированно попадают по позициям врага.

Напомним, что артиллерийские дуэли стали одной из главных особенностей российской спецоперации на Украине. Удары по противнику корректируются беспилотными аппаратами, которые обнаруживают укрепрайоны ВСУ и передают координаты расчетам гаубиц.