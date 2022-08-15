Группа исследователей в США под эгидой Университета Миннесоты установила, что электрическая стимуляция тела в сочетании со звуковым воздействием активирует соматосенсорную («тактильную») кору головного мозга, открывая потенциал для новых методов лечения хронической боли и других сенсорных расстройств. Об этом сообщает Science Blog. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Во время своих экспериментов исследователи воспроизводили широкополосный звук, одновременно электрически стимулируя различные части тела морских свинок. Они обнаружили, что комбинация двух активированных нейронов в соматосенсорной коре головного мозга отвечает за тактильные и болевые ощущения во всем теле.

В то время как другие исследователи в своих подобных экспериментах использовали стимуляцию иглой, выяснилось, что можно было добиться аналогичных результатов с помощью неинвазивных способов – таких как применение устройств для электрической стимуляции нервов (ЧЭНС), которые широко доступны. Исследователи из Университета Миннесоты надеются, что результаты их работы приведут к более безопасному и доступному лечению хронической боли, чем лекарственные подходы.

«Хроническая боль – серьезная проблема для многих людей, и для большинства она недостаточно излечима. Сейчас одним из распространенных способов подобного лечения являются опиоиды, но всем известно, что у многих людей это не срабатывает. Как вариант, нами предложено неинвазивное, простое решение. Причем это не какое-либо дорогое медицинское устройство, которое нужно купить, чтобы облегчить боль, а то, что, как мы думаем, будет доступно практически каждому», – подчеркнул Кори Глекнер, ведущий автор исследования.

Он и его коллеги планируют продолжить разработку своего «мультимодального» подхода к лечению различных неврологических состояний, рассматривая в будущем возможность потенциально интегрировать своеобразную «музыкальную терапию», чтобы лучше воздействовать на соматосенсорную кору.

Профессор Университета Миннесоты Хьюберт Лим, один из авторов исследования, отметил, что это открывает совершенно новую область использования этой бимодальной и мультимодальной стимуляции для лечения заболеваний, в том числе сочетая их и другие инвазивные и неинвазивные методики наряду с традиционными методами, чтобы улучшить общий лечебный эффект.