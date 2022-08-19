Американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 Harm оказались не такими эффективными, как представляют себе Соединенные Штаты. Сразу два таких боезаряда российская ПВО перехватила у Стаханова и Алчевска, рассказал портал Avia.Pro.

Авторы ссылаются за заявление Минобороны РФ, однако уточняют, что военное ведомство не стало уточнять, о каких именно ракетах идет речь. В распоряжении Киева сейчас имеются как упомянутые выше AGM-88 Harm, так и их версии DATM-88, предназначенные для тренировочных пусков.

Впрочем, второй вариант вряд ли мог использоваться, так как боезаряды до момента перехвата преодолели расстояние в 60 километров. Тренировочная версия такой дальностью точно не обладает.

Напомним, что AGM-88 Harm – это противорадиолокационная ракета, разработанная для уничтожения излучающих сигналы РЛС, станций РЭБ и прочего оборудования ПВО. Однако противовоздушная оборона РФ сработала на опережение и уничтожил американские боезаряды.