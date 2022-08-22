Британские журналисты канала «Би-Би-Си» случайно выдали позиции ВСУ в Николаевской области. Подробности об этом сообщили эксперты издания avia.pro.

Несколько десятков украинских националистов и военное оборудование, которое было предназначено для корректировки ударов по Херсонской области, были ликвидированы российскими военными. Сразу после этого существенно сократилась сила обстрелов Херсонской области.

Оказалось, что на видеокадры британских журналистов попали ориентиры с позиций специального подразделения ВСУ. Это помогло российским военным выяснить, что объекты ВСУ находились на территории фермы в населённом пункте Великое Артаково в Николаевской области.

Сразу после установления точных координат был нанесен удар по объекту, что позволило ликвидировать одну из главных угроз для Херсонского региона.

Это уже не первый случай, когда действия журналистов раскрывают позиции украинских боевиков. Сами представители «Би-Би-Си» никак ситуацию не прокомментировали.