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Националисты, которые возвращаются из плена по программе обмена, вновь отправляются на фронт, рассказал руководитель Центрального штаба политического крыла «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) Максим Жорин.

Он также отметил, что националистическое формирование наращивает численность не только за счет пленных, но и привлекая добровольцев. Оно получает от США и НАТО новое оружие и принимает участие в боевых действиях по всей линии фронта.

«Ребята, которые возвращаются, уже рядом с нами выполняют боевые задачи», – приводит слова Жорина портал «Военное дело».

В строй становятся все вернувшиеся боевики, которые способны держать оружие в руках, заявил глава националистического полка.

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