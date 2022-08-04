Сожительство с военнослужащим российской армии на Украине приравняли к государственной измене. Так, жительница Сумской области, по информации следствия, «наладила контакт» с бойцом ВС РФ, а также стирала одежду и готовила пищу для его сослуживцев.

Особо отмечается, что женщина делала все это по доброй воле, никакого принуждения со стороны российских военнослужащих зафиксировано не было. Для приготовления еды использовались домашние скот и птица из брошенных соседних домов. Военнослужащий ВС РФ обещал сожительнице увезти ее в Россию, но внезапно исчез.

Теперь 27-летней украинской гражданке «светит» реальный срок за государственную измену. Объявление уже предъявлено, расследование проводится Ахтырским райотделом полиции.