читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сожительство с военнослужащим российской армии на Украине приравняли к государственной измене. Так, жительница Сумской области, по информации следствия, «наладила контакт» с бойцом ВС РФ, а также стирала одежду и готовила пищу для его сослуживцев.

Особо отмечается, что женщина делала все это по доброй воле, никакого принуждения со стороны российских военнослужащих зафиксировано не было. Для приготовления еды использовались домашние скот и птица из брошенных соседних домов. Военнослужащий ВС РФ обещал сожительнице увезти ее в Россию, но внезапно исчез.

Теперь 27-летней украинской гражданке «светит» реальный срок за государственную измену. Объявление уже предъявлено, расследование проводится Ахтырским райотделом полиции.

Вам может понравиться

Китай назвали будущим мировым лидером

Когда-то самой могущественной в мире была Британская империя. Под ее контролем находились 31 млн кв. км всей территорий и четверть населения Земли. Но их лидерство было искусственным, оно основывалось только

США и Британию снова накрыла шпиономания

События на Украине повлекли за собой новую волну паранойи у сотрудников ФБР в США. В Вашингтоне и Лондоне активно распространяются слухи о том, что власти Китая скоро возьмут все Федеральное

Иван Ургант занимается съемками нового проекта

Долгое время шли споры о том, вернется ли Иван Ургант на Первый канал. Недавно стало известно о том, что артист начал работу над новой программой на Youtube. Об этом рассказал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |