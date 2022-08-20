Не исключено, что Киев уже начал получать от Запада дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись, на которой комплекс M142 с этими боеприпасами движется по украинской дороге.

Эксперты отмечают, что авторы видео включили геолокацию, поэтому запись точно сделана на территории Украины. Одна из направляющих РСЗО скрыта под заглушкой, однако даже несмотря на это можно рассмотреть, что используется она для боезаряда увеличенного диаметра.

Напомним, что ракеты ATACMS способны поражать цели с дистанции в 300 километров и представляют для РФ серьезную опасность. Официально Соединенные Штаты не поставляют эти боеприпасы Киеву, но ранее было отмечено несколько случаев, когда то либо иное оружие было передано ВСУ без огласки.