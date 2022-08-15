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Журналисты польского издания Myśl Polska решили провести опрос, чтобы узнать реальное мнение граждан страны о ситуации, которая сложилась на Украине. Поляков спрашивали об их отношении к спецоперации и украинским беженцам. Перевод публикации журналистов представил портал «ИноСМИ».

Инициатор опроса Конрад Ренкас заявил, что жители Польши уже начали уставать от военных действий, они выступают за восстановление мира. Поляки призывают стороны сесть за стол переговоров, прийти к мировому соглашению “путем территориальных уступок Украины”. По словам журналиста, жители страны начали понимать, что этот конфликт очень усложняет их жизнь.

Около 23% опрошенных высказываются за мир, при этом они выступают за него даже ценой территориальных уступок Украины. Все это говорит о том, что пропаганда, которую ведут местные средства массовой информации и политические деятели, не приводит к нужному результату.

Жители Польши устали и от беженцев из Украины, которые стали очень обременительны в экономическом плане. Но они понимают, что помощь им на сегодняшний день все еще необходима.

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