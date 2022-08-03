Жители Китая обратили внимание на то, что на улицах города происходит транспортировка ядерного оружия. Подробности передает издание avia.pro.

По одной из крупных улиц китайского города была провезена тяжелая межконтинентальной баллистическая ракета DF-5B. Ее главная особенность заключается в способности развивать скорость полета до 22 МАХ. МБР способна преодолеть расстояние в 15 000 километров всего за полчаса. При этом ракета несет в себе ядерный заряд мощностью до 5 Мт, что равняется мощности 330 ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму. Этот показатель по силе сопоставим с новой российской тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой “Сармат”.

В социальных сетях появилось видео, заснятое одним из жителей города. На нем можно увидеть процесс транспортировки ракеты по улице города.

Власти Китая заявили о том, что они пока не рассматривают возможность использования этого вида ядерного оружия. Но переброска стала необходимой в связи с угрозами со стороны Тайваня и США.