Калифорниец Аргишти Худавердян на протяжении пяти лет предоставлял нелегальные услуги по разблокировке смартфонов, причем использовал для этой цели информационные системы сотового оператора T-Mobile. Незаконный бизнес принес ему 25 миллионов долларов.

Житель Калифорнии занимал пост директора одного из магазинов T-Mobile с 2014 до 2019 года. Для разблокировки смартфонов он активно использовал не только свой аккаунт, но и учетные записи всех своих сотрудников.

Блокировка гаджетов осуществляется компанией T-Mobile для клиентов, которые покупают технику в кредит. Она не снимается до последнего платежа, после которого покупатель получает право устанавливать в смартфон любые сим-карты. Из-за нее отсутствует возможность использовать краденую технику, поэтому Худавердян помогал всем желающим решить эту проблему.

Суд присяжных признал предприимчивого директора виновным, но приговор будет озвучен только в октябре. По обвинениям в краже персональных данных, отмывании незаконно полученных средств, мошенничестве и ряде других преступлений Худавердян может получить срок до 165 лет.