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Скандальное заявление правозащитников организации Amnesty International о нарушении украинской армией правил и законов войны взбесило Киев. Вместе с тем руководство страны поняло, что за все военные преступления ему придется отвечать. Поэтому после двух ударов по Запорожской АЭС власти Украины стали активно обвинять Россию.

Абсурдность этих заявлений возмутила даже многие националистические течения. Они отмечают, что согласно высказываниям представителей киевского режима, ВС РФ обстреляли сами себя да еще и подвергли часть Украины и РФ риску ядерного заражения.

Между тем, история с Amnesty International еще не закончилась. После того, как Киев обвинил организацию в «поддержке путинского режима», лидер ее французского бюро жестко заявил, что подобные заявления – это лишь попытка отвлечь внимание от главного. Но организация продолжает требовать вывести все украинские войска из жилых домов, больниц, школ и детских садов, а также прекратить использовать гражданское население в качестве живого щита.

Заявления AI стали настоящей сенсацией, так как 5 месяцев организация совершенно «не замечала» преступлений ВСУ. Но лучше поздно, чем никогда, так как теперь до Киева дойдет, что он не может творить что угодно, не опасаясь никакого наказания от мировой общественности.

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