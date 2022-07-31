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Едва не закончилось бедой беспечное поведение женщины в Донецке. В Парке Кованых фигур она положила в пакет с едой мину “Лепесток”. Как объяснила сама женщина, для того, чтобы показать коллегам на работе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На видео, которое снял корреспондент издания, видно, как он предупреждает идущих по парку мужчину и женщину о том, что объект заминирован. В ответ на это женщина заявила, что одну из мин забрала с собой, чтобы похвастаться на работе – подумала, что это осколок. Корреспондент посоветовала женщине избавиться от взрывного устройства, аккуратно положив его. Что она и сделала спустя короткое время.

“Лепесток” небольшая противопехотная фугасная мина нажимного действия длиной примерно 12 сантиметров и шириной почти 6,5 сантиметров. Как правило устанавливается в грунт дистанционными средствами минирования.

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