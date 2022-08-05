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Президент Украины Владимир Зеленский остался крайне возмущен после ознакомления с отчетом организации Amnesty International, которая сообщила о нарушении со стороны киевской власти международных правил.

Свое негодование он высказал в социальных сетях. Зеленский заявил, что теперь Запад пытается переложить всю вину на того, кто стал “жертвой”.

Он отметил: «Если некто определяет на одну дощечку агрессора и жертву, с этим грешно мириться».

При этом глава Украины добавил, что тот, кто завязан с этим, сам «террорист» и соучастник убийств».

Ранее организация Amnesty International предоставила доклад, в котором предъявила Украине обвинения в нарушении законов ведения военных действий. Представители организации представили доказательства того, что Киев намеренно подвергает угрозе мирных жителей, размещая вооружение и военную технику в социальных объектах, включая больницы, школы и детские сады.

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