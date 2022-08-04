Отправка на Украину ещё 8 миллиардов евро в виде финансовой помощи задерживается искусственно. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский – сообщает “Газета.ру” со ссылкой на агентство УНИАН.

В своём заявлении Зеленский отметил, что проблема с перечислением средств – это либо ошибка, либо преступление. По словам президента, нерешительность западных политиков делает заложниками украинских бюджетников, пенсионеров и другие категории граждан, которые зависят от государственных выплат.

Зеленский подчеркнул, что средства на помощь Украине у Евросоюза есть, выделение средств согласовано, однако передачу денег, возможно, блокирует одно из государств, входящих в ЕС. Что это за государство президент Украины не указал.

Финансовое положение на Украине из-за боевых действий сейчас близко к катастрофическому. В этой связи только помощь извне сдерживает экономический коллапс.