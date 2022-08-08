Самыми действенными санкциями против России станет не эмбарго на энергоносители, а полное закрытие границ для россиян. Даже для тех, кто покинул страну в знак протеста против специальной военной операции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский – пишет The Washington Post.

Зеленский отметил, что “россияне должны жить в своём мире” до того, пока не отучаться “отбирать землю, которая принадлежит кому-то ещё”. По мнению президента Украины, ответственность за то, что сейчас происходит в стране должны нести все жители России без исключения, поскольку россияне не борются с избранным ими же правительством.

Запреты на въезд в страны Запада россиянам, по словам Зеленского, в случае принятия соответствующего решения станут “самыми важными санкциями”. Все остальные санкции не имеют того эффекта, на который изначально были рассчитаны, подчеркнул политик.

Санкции против России страны Запада стали вводить после начала специальной военной операции в Донбассе. Сейчас запрет на въезд касается, в основном, крупных российских бизнесменов и высокопоставленных российских чиновников и политиков.