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На Украине могут легализовать ЛГБТ-союзы. Во всяком случае соответствующую инициативу рассмотрит правительство страны после того, как к его главе Денису Шмыгалю обратился президент Владимир Зеленский – сообщает РИА “Новости”.

Уточняется, что до этого инициатива существовала в виде петиции. Она набрала необходимые для рассмотрения главой государства более 25 тысяч голосов. После чего Зеленский и обратился в правительство.

Для того, чтобы брак между лицами одного пола имел силу, нужно вносить изменения в Конституцию. Однако во время военного положения, которое сейчас действует в стране, это невозможно – отметил президент Украины. Тем не менее – добавил Зеленский – правительство уже разработало возможные варианты решений, которые смогут легализовать однополые браки из без внесений поправок в основной закон страны.

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