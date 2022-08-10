Доклад организации Amnesty International, обличивший все военные преступления Киева, свидетельствует о том, что не все на Западе поддерживают Киев. Эксперты РИА “Новости” проанализировали, почему в Европе начали менять направление политики.

Обозреватели Amnesty International предоставили доказательства того, что ВСУ подвергают опасности мирных жителей. Они превращают гражданские объекты в военные цели. В качестве доказательств были приведены показания местных жителей, а также спутниковые снимки.

Сразу после публикации доклада с резкой критикой выступил украинский президент Владимир Зеленский. Он обвинил Запад в попытке встать на сторону Москвы и взвалить все последствия на Киев.

Скандальный доклад появился сразу после фильма, который продемонстрировал телеканал CBS. В картине сказано о том, что зарубежные поставки оружия на Украину почти на 60% не доходят до линии фронта. Оружие попадает сразу на черный рынок.

Все это подрывает и без того шаткое положение украинского лидера. Вполне вероятно, что ему уже ищут замену, а пока собирают максимальное количество компромата, чтобы убрать его с шумом.

Внутри Украины также растет число спекуляций о том, что Запад больше не рассчитывает на президента. О чем свидетельствуют не только критические материалы в медиа, но и пробуксовка очередных пакетов помощи Киеву, например со стороны Германии.

Тем не менее, по словам политолога, президента фонда “Минченко консалтинг” Евгения Минченко, ставка Запада на Зеленского пока актуальна. Об этом можно косвенно судить по реакции на критику в его адрес. “Идет давление на все точки зрения, ставящие под сомнение правоту украинской стороны. Поэтому мы наблюдаем и извинения Amnesty International, и снятие с сайта CBS фильма о поставках Киеву оружия. Для США эта ситуация удобна — вся она, в понимании Вашингтона, работает на ослабление России”, — поясняет эксперт.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин тоже отмечает, что рано говорить о “сливе” Зеленского Западом. Но саму эту перспективу считает реальной.

“Время у него еще есть. Но то, что над президентом Украины сгущаются тучи, — очевидный факт, — говорит политолог. — Судя по всему, Западу приходится маневрировать из-за неоправдавшихся ожиданий. Изначально там рассчитывали, что российская спецоперация на Украине окажется быстрой и неудачной. У западных игроков было бы некое моральное преимущество. Однако этого не произошло. И теперь они ищут виноватых, пытаются подстелить себе соломку”.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве – РИА Новости, 1920, 20.07.2022

20 июля, 08:18

Захарова оценила заявление ФРГ об ограниченных ресурсах для помощи Киеву

Что касается доклада Amnesty International, то, напоминает Мухин, эта организация официально придерживается принципов объективности. Правда, с оговорками: “Они регулярно признают то, что невозможно не признать. Хотя бы ради сохранения реноме беспристрастных наблюдателей. Но делают это для того, чтобы позже, ссылаясь на объективность, выпустить уже совершенно тенденциозные доклады. Поэтому циничность в этой ситуации присутствует в полной мере”.

По мнению эксперта, в итоге козлом отпущения рано или поздно станет президент Украины с некоторыми представителями его окружения. Но в отношениях с Россией это принципиально ничего не изменит. На смену Зеленскому Запад поставит еще более беспринципного временщика, которого будет поддерживать уже безоговорочно.