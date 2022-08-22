Президент Украины поставил ультиматум России. Владимир Зеленский обозначил “последнюю черту”, после которой Киев откажется от каких-либо переговоров с Москвой. Об этом он заявил в видеообращение у себя в телеграм-канале – сообщает “Лента.ру”.

“Последней чертой”, со слов Зеленского, станет трибунал, который власти Донецкой народной республики собираются устроить над украинскими военнослужащими, сдавшимся в плен в Мариуполе. Президент Украины отметил, что судебный процесс, если он состоится, будет проходить нарушая все договорённости и международные правила. Реакция украинских властей на трибунал будет однозначной – подчеркнул Зеленский: “разговоров больше не будет”.

В числе военнослужащих, которые были взяты в плен при освобождении Мариуполя, присутствуют в том числе и боевики террористической организации “Азов” (запрещена в России). Долгое время они держали оборону на заводе “Азовсталь”, где в качестве “живого щита” находились и мирные жители города.