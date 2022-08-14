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Любой военнослужащий российской армии, кто использует Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в качестве прикрытия или наносит по ней удары, должен понимать, что становится “особой целью” для ВСУ и украинских спецслужб. Об этом в очередном обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский – сообщает “Газета.ру” со ссылкой на агентство Reuters.

ЗАЭС, находящаяся у города Энергодар, является одной из наиболее крупных и мощных в Европе. С марта станция находится под контролем российских войск. Однако в последнее время недалеко от станции начали происходить активные боевые действия. При этом, украинская сторона утверждает, что станцию обстреливают российские войска, хотя в реальности этого не происходит.

В своём обращении президент Украины добавил, что Запорожскую атомную электростанцию Москва использует для “ядерного шантажа”.

Ранее представители российской администрации Запорожья заявляли, что для обеспечения безопасности ЗАЭС необходимо очистить от украинских боевиков несколько ближайших населённых пунктов. Страны Запада в свою очередь для обеспечения безопасности АЭС потребовали от России вывести свои войска с территории станции.

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