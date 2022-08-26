Грядущая зима станет для Украины самой тяжёлой в её истории. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский в своём очередном обращении. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Сложности Зеленский связал с высокими ценами на газ. Он рассказал, что сейчас цена за кубометр “голубого топлива” в Европе поднялась выше 3,3 тысяч долларов. В этой связи Киев делает всё возможное, чтобы справиться с подготовкой к зиме. Саму же ситуацию с ценами на газ президент Украины называл “очень острой и очень опасной”.

О том, что на Украине в этом году будут проблемы с обеспечением населения теплом, уже заявляли официальные лица. В частности, мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей запасаться тёплыми одеялами, поскольку температура в домах будет ниже нормы. А мэр Львова Андрей Садовой предлагал населению покупать дрова, поскольку, по его словам, ситуацию с подачей отопления в сложившихся условиях трудно прогнозировать.