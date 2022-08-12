На Украине может быть повторен так называемый «сценарий Гренады» 1983 года, который предполагает участие в специальной военной операции добровольцев, пишут западные СМИ. При этом они продолжают развивать тему привлечения дополнительных сил из Северной Кореи, которую в России давно назвали чушью.

Портал «Военное обозрение» отметил, что бред о желании Пхеньяна отправить на Украину сто тысяч добровольцев, желающих получить опыт ведения боевых действий и заработать денег, подхватил и Киев. Несмотря на опровержение этой информации российским МИД, она продолжает муссировать тему в СМИ и публиковать бредовые комментарии экспертов о том, как ВСУ будет ликвидировать северокорейских боевиков.

Между тем, российские эксперты считают, что добровольческие отряды российской армии совсем бы не помешали. Так, Евгений Норин поясняет, что связано это с отсутствием достаточного количества пехотинцев, которые бы заходили в укрепрайоны ВСУ после артподготовки. Но слухи о северокорейских и сирийских боевиках он тоже называет «ахинеей».