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Западные страны в очередной раз пообещали Украине новую военную помощь. Такое решение было приняло в Дании на конференции западных руководителей оборонных ведомств. Подробности передает “Московский Комсомолец”.

На конференции присутствовал украинский министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что сейчас Киев больше всего нуждается в истребителях. Канцлер Олаф Шольц заявил о том, что Германия поставляла и будет поставлять много оружия Киеву. ФРГ уже одобрила военную помощь Украине на сумму не менее 710 миллионов долларов.

Также дополнительные обязательства взяли на себя Дания и Великобритания. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что такая “усиленная поддержка” свидетельствует о том, что Запад «будет стоять плечом к плечу» с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеосвязи обратился к западным странам с просьбой об увеличении поставок вооружения. Он заявил: “Нам нужно вооружение, боеприпасы для нашей обороны. Чем раньше мы остановим Россию, тем скорее сможем почувствовать себя в безопасности”.

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