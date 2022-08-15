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Запад никак не может забыть свои исторические битвы, которые он проиграл России. Об этом свидетельствует заявление Арестовича, которое он сделал в интервью Дмитрию Гордону. Подробности передает РИА “Новости”.

Арестович в своем разговоре ссылается на главу МО Украины Алексея Резникова. Он описал подробности встречи с представителями НАТО на авиабазе Рамштайн в Германии. Арестович передал, якобы, дословную цитату западных лидеров: «Они на Рамштайне все пожимали руки — все! — и говорили: «Пожалуйста, добейте гадину!» Шведы добавляли: «За Полтаву!» Французы добавляли: «За Бородино!». Якобы «немцы молчали, но подмигивали».

Такое открытое признание уже никого не удивило, так как многое свидетельствует о том, что Запад воюет с Россией руками украинцев. Но прямо об этом он никогда не говорит, только упоминает “защиту демократии” и “европейские ценности”.

Но оказалось, что Европа никак не может забыть свои исторические поражения. И вся это русофобия связана с желанием отомстить.

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