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Украинские националисты скоро будут вынуждены перейти от атак из глубины к тактике ближнего боя. Такое мнение высказали эксперты американского издания The New York Times, проанализировав состав последних партий вооружения Украины с Запада. Подробности передает Pravda.ru.

Журналисты утверждают, что западные инструкторы начали готовить украинских боевиков к тесному конфликту с противником. Именно об этом свидетельствует переход на контактное оружие и отказ от поставок дальнобойной артиллерии и РСЗО.

Накануне США предоставили 40 бронетранспортеров, которые оснащены противоминными катками, а также легкие гаубицы калибра 105 мм с малой дальностью стрельбы и безоткатные орудия. В новой парии нет ни дальнобойной артиллерии, ни реактивных систем залпового огня.

Авторы публикации считают, что нужно ожидать смены тактики ведения боя со стороны ВСУ. В Вашингтоне при этом уверяют, что новое вооружение поможет повысить “мобильность” украинских военных.

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