Удар по СИЗО в Еленовке был нанесен сразу после того, как Дмитрий Козацкий дал показания о военных преступлениях националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Кроме того, именно киевские власти настояли, чтобы боевиков подразделения разместили в следственном изоляторе ИК №120, рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Он отметил, что удар Киева по СИЗО был преднамеренным, так как украинские власти намеревались скрыть правду о преступлениях «Азова». Соединенные Штаты заявляют, что ВСУ якобы «не хотели» попасть по Еленовке, однако это неправда. Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS представляют собой современное высокоточное оружие, которое не допускает подобных «случайностей», приводит слова Фомина РИА Новости.

Напомним, что удар по СИЗО был нанесен 29 июля. В результате погибло 50 боевиков, еще более 70 получили ранения разной степени тяжести. Киев обвиняет в атаке ВС РФ, хотя на месте взрыва были обнаружен обломки ракет от РСЗО HIMARS, используемых Украиной.