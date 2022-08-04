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Недавний удар ВС РФ по Львовской области был нанесен не только для уничтожения военного объекта ВСУ, но и для демонстрации силы Польше. Ракета уничтожила цель, расположенную всего в 15 километрах от польской границы, причем в этот день на Украине находился с визитом глава МИД Збигнев Рау, рассказал заместитель руководитель внешнеполитического ведомства Павел Яблонский.

Он отметил, что хотя ВС РФ поразили военный объект в Червоноградском районе, что подтверждает целенаправленную атаку, Москва все же учла и визит Рау, и небольшое расстояние до границы Украины и Польши. Данной атакой она направила Варшаве прозрачный намек о необходимости прекращения разговоров о возможной миротворческой миссии польских ВС.

Напомним, что Польша намеревалась ввести войска в западные регионы Украины уже в первые недели спецоперации ВС РФ. Однако НАТО не поддержало подобную миссию, а без Альянса Варшава не рискует лезть на рожон.

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