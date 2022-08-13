Украинские военные за 8 лет понастроили километры укреплений на Донбассе, надеясь превратить города региона в неприступные крепости. Однако замаскированные укрепрайоны без особого труда уничтожаются самыми мощными в России самоходными минометами «Тюльпан», рассказало Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало видеозапись боевой работы самоходных минометов. На ней командир батареи по имени Александр рассказывает, что мины, выпускаемые «Тюльпанами», в отличие от снарядов РСЗО летят по мортирной, то есть навесной траектории. Это дает возможность обеспечить падение боезаряда на цель сверху и тем самым нанести даже самому неприступному укреплению максимальный урон.

Напомним, что ВС РФ в ходе спецоперации на Украине активно использует артиллерию, проламывая самые непроходимые оборонительные порядки врага. Они медленно, но уверенно продвигаются вперед, не оставляя Киеву ни единого шанса на успех.