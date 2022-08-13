читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские военные за 8 лет понастроили километры укреплений на Донбассе, надеясь превратить города региона в неприступные крепости. Однако замаскированные укрепрайоны без особого труда уничтожаются самыми мощными в России самоходными минометами «Тюльпан», рассказало Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало видеозапись боевой работы самоходных минометов. На ней командир батареи по имени Александр рассказывает, что мины, выпускаемые «Тюльпанами», в отличие от снарядов РСЗО летят по мортирной, то есть навесной траектории. Это дает возможность обеспечить падение боезаряда на цель сверху и тем самым нанести даже самому неприступному укреплению максимальный урон.

Напомним, что ВС РФ в ходе спецоперации на Украине активно использует артиллерию, проламывая самые непроходимые оборонительные порядки врага. Они медленно, но уверенно продвигаются вперед, не оставляя Киеву ни единого шанса на успех.

Вам может понравиться

«Ъ»: Украина назвала три странных условия для допуска инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица назвал ключевые условия допуска на Запорожскую АЭС инспекторов МАГАТЭ. Выглядят они, мягко говоря, очень странно и вполне могут указывать на стремление Киева организовать очередную

Противолодочный самолёт Ту-142 ВКС РФ напугал атомные подлодки ВМС США в Тихом океане

В непосредственной близости от Канады и США, над северной частью Тихого океана внезапно появился дальний противолодочный самолет ВКС РФ Ту-142. Он моментально спровоцировал панику у экипажей американских подводных лодок, не

RusVesna: Военнослужащие НМ ДНР ведут боевые действия на Запорожском направлении

Ополчение Народной милиции ДНР ведет напряженные бои на Запорожском направлении, рассказал портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали видеозаписи нескольких эпизодов битвы, в которых 123-й полк мобилизационного резерва показывает высокую точность
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |