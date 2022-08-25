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Зеленский уверен, что Украина возродилась шесть месяцев назад. Сразу после того как Россия начала спецоперацию. Но на самом деле Киев уже потерял Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Херсон и Запорожье. В Европе уже начали сомневаться в способностях украинского президента как политика. Подробности сообщает “Свободная Пресса“.

Зеленский не понимает, что он теряет регионы из-за того, что не учитывает национальные интересы России. В немецком издании «Bild» уже появлялась статья о том, что надежда Украины только на ее генерала. На самом деле Залужный пользуется большим авторитетом не только у военнослужащих ВСУ, но и у простого народа.

Западные эксперты уже не исключают, что именно генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского.

А президенту теперь нужно очень постараться, чтобы получить хотя бы какие-нибудь локальные “перемоги”, чтобы сдвинуть процесс переговоров. Именно с этим может быть связана срочная военная помощь в размере $2,98 млрд, которую выделили США Киеву.

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