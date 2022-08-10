В момент взрыва на аэродроме Новофедоровка в Крыму была замечена подозрительная активность авиации НАТО, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые сервисы. Особое внимание эксперты обратили на истребитель F-18, который кружил над западной частью Черного моря и вполне мог вести пристальное наблюдение за происходящим под Саками.

Помимо истребителя, неподалеку от румынского побережья в воздухе находились самолет Lockheed EP-3E Aries II Orion, вертолет Sikorsky HH-60M Blackhawk и летающий топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker. Появление этих воздушных машин в небе в момент взрыва в Крыму вполне можно считать совпадением, но вот F-18 вызывает некоторое беспокойство у экспертов.

Впрочем, первым делом нужно дождаться официального заявления Следственного комитета о причинах взрыва, не пытаясь придумывать какие-то нежизнеспособные, но негативно влияющие на ситуацию версии, отмечают эксперты. По предварительным данным, на аэродроме сдетонировали боеприпасы на складе.