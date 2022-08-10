Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В момент взрыва на аэродроме Новофедоровка в Крыму была замечена подозрительная активность авиации НАТО, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые сервисы. Особое внимание эксперты обратили на истребитель F-18, который кружил над западной частью Черного моря и вполне мог вести пристальное наблюдение за происходящим под Саками.

Помимо истребителя, неподалеку от румынского побережья в воздухе находились самолет Lockheed EP-3E Aries II Orion, вертолет Sikorsky HH-60M Blackhawk и летающий топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker. Появление этих воздушных машин в небе в момент взрыва в Крыму вполне можно считать совпадением, но вот F-18 вызывает некоторое беспокойство у экспертов.

Впрочем, первым делом нужно дождаться официального заявления Следственного комитета о причинах взрыва, не пытаясь придумывать какие-то нежизнеспособные, но негативно влияющие на ситуацию версии, отмечают эксперты. По предварительным данным, на аэродроме сдетонировали боеприпасы на складе.

Вам может понравиться

Политолог Живов: Слухи о “снарядном голоде” у ВСУ несколько преувеличены

Украинской армии еще очень далеко до «снарядного голода», о котором говорят некоторые эксперты. Если Киев ухитряется применять артиллерию не только в зоне боевых действий, но и для откровенно террористических обстрелов

СП: Армия Украины вскоре станется без танков и танкистов

ВС РФ за последние несколько недель уничтожили 344 танка украинской армии. Портал «Свободная пресса» рассказал, что именно танковые бригады ВСУ несут самые серьезные потери на Донбассе. Авторы ссылаются на американское

Момент ракетного удара по военному объекту в Харькове попал на видео

В ночь на 7 августа ВС РФ нанесли сокрушительные ракетные удары по двум объектам ВСУ в Харькове. Портал «Русская весна опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть последствия этих атак. В
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |