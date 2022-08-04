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Росгвардия продолжает уничтожать пункты, с которых контролируются вылеты беспилотных летательных аппаратов (БЛПА) на территорию Луганской народной республики. Только за три дня бойцы ведомства выявили 24 оператора БЛПА ВСУ. Все они были ликвидированы.

В сообщении пресс-службы Росгвардии уточняется, что цели были обстреляны из артиллерии и полностью подавлены. Самих же операторов обнаружили с помощью средств радиоэлектронной разведки.

Во время разведывательных операций росгвардейцы также нашли вооружение, которое использовалось украинскими националистами: несколько американских ракетных комплексов Javelin, почти два десятка гранатомётов, около полсотни единиц оружия. А также боеприпасы, мины и другое снаряжение. Кроме того, усилиями Росгвардии на эвакуационные пункты доставлено 10 взрослых и 5 детей из числа мирных жителей.

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