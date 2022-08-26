Эксперты японской газеты Shukan Gendai сообщили о том, что Европа переживает серьезный экономический кризис из-за введенных против России санкций. Президент Владимир Путин смотрит на то, как Европа пытается бороться с последствиями удара от «невидимого оружия массового уничтожения», и насмехается.

Журналисты назвали “оружием массового уничтожения” чрезмерно высокие цены на энергоносители. В Германии они выросли уже втрое и достигли 3240 евро за тыс. кубометров. Резко поднялись тарифы на коммунальные услуги и для граждан Великобритании. Теперь платить приходится в три раза больше, чем это было в прошлом году.

Цены на газ в Европе меняются каждый день, при этом устанавливаются все новые и новые рекорды. Кроме того, цены на энергоресурсы выросли на фоне сообщений “Газпрома” о плановом ремонте турбин «Северного потока – 1». Обслуживание займет три дня, а начнутся работы уже 31 августа.