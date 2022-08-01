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Власти официального Токио заявили о том, что они будут отслеживать все действия российской стороны у Курильских островов, а также на территориях, прилегающих к Японии. Такое заявление было сделано после принятия российским президентом Владимиром Путиным Морской доктрины.

По словам заместителя генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара, особое внимание будет уделено передвижению российских военнослужащих у японских берегов, в том числе в северных регионах, которые относятся к южной части Курил.

В ходе выступления на регулярном брифинге Сэйдзи Кихара отметил, что японская сторона будет продолжать собирать сведения, чтобы своевременно отреагировать на возможную опасность.

Напомним, что Владимир Путин утвердил новый Корабельный устав Военно-морского флота и новую Морскую доктрину России. В новом документе закреплено, что Россия может применять силу для защиты своих интересов в Мировом океане.

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