У американский “миссии” на Украине появится название и ответственное лицо, которое будет осуществлять руководство. Об этом в ближайшее время должен заявить Белый дом – пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди чиновников США, передаёт РБК.

Выбор названия и руководителя – не простая формальность, отмечают американские журналисты. Это означает, что поддержка Киева из разовых акций будет переведена на долгосрочную основу. Таким образом, для мероприятий в рамках операции будут закладываться бюджетные средства. А военные, которые в ней будут задействованы, станут получать специальную оплату.

WSJ пока не располагает информацией, кого могут назначить на должность руководителя “украинской операцией”, однако предполагает, что это может быть генерал, “имеющий две или три звезды” (эквивалентно генерал-майору и генерал-лейтенанту). В любом случае назначение руководителя – пишет газета – будет означать, что Белый дом создал команду для многолетней поддержки Украины.

Поддержка Украины со стороны США усилилась после начала специальной военной операции России в Донбассе. Недавно президент Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит новый пакет военной помощи Киеву. На сумму примерно 3 миллиарда долларов.