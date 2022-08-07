Европа, которая сейчас никак не может определиться, покупать газ в России или искать ему альтернативу, ближе к зиме будет вынуждена конкурировать за него с Китаем и другими странами Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal. Уточняется, что речь идет о поставках СПГ.

Холодная зима на территории Азии, а также выход Китая из коронавирусного карантина, сопровождающийся стремительным улучшением экономических показателей, вынудят Европу бороться с азиатскими странами за российский сжиженный газ. Это автоматически приведет к очередному витку повышения цен на него и существенному ухудшению уровня жизни граждан ЕС.

Жители Евросоюза вряд ли станут долго терпеть экономический кризис. Они начнут голосовать «пустеющими кошельками» и в большинстве стран ЕС к власти придут силы, которые вряд ли станут столь же решительно жертвовать интересами своих государств ради помощи Украине.