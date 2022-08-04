Запад продолжает тему поставок в Россию иранских беспилотников. На этот раз ее поднял польский портал Wiadomosci, который рассказал не только об отправке Тегераном первой партии БПЛА, но еще и о приезде в РФ десятков пилотов из Ирана.

Летчики, по мнению польских журналистов, будут обучаться полетам на российских истребителях Су-35СЭ. Иран договорился с РФ о приобретении 24 таких воздушных машин, чтобы повысить боеспособность в условиях агрессивных действий Израиля. Причем последний уже паникует, опасаясь подрыва всего Ближнего Востока таким количеством российских истребителей.

Официального подтверждения представленной польским порталом информации пока не поступало. Можно отметить, что иранские беспилотники смогли бы существенно изменить ситуацию на Украине. Это современная техника, которая уже успела проявить себя в Саудовской Аравии, где хуситы с ее помощью сумели провести результативные атаки на нефтеперерабатывающие заводы, а также в Ираке и Сирии.