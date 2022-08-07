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Штурм завода KNAUF в Соледаре позволил союзным силам не только прорвать оборону ВСУ, но и полностью взять промзону под свой контроль, рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Напомним, что ранее телеграм-канал WarGonzo сообщал об уничтожении на заводе KNAUF не менее 200 националистов ВСУ. Остальные боевики осознали бесполезность сопротивления и приняли решение добровольно сложить оружие.

Руденко отмечает, что сейчас вся территория предприятия находится под контролем военнослужащих ВС РФ и Народной милиции независимых республик Донбасса. Союзным силам удалось безукоризненно провести штурм и избежать потерь, нанеся ВСУ очередное тяжелое поражение. Отмечается также, что российские ВС контролируют улицы, которые примыкают к заводу.

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